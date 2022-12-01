Мэр Парижа сравнил стоимость стадиона «ПСЖ» с трансфером Паредеса из «Зенита»

Эммануэль Грегуар, который является мэром Парижа, сравнил стоимость стадиона «Парк де Пренс» с переходом из петербургского «Зенита» в «ПСЖ» аргентинца Леандро Паредеса.

«Мы выступаем против продажи стадиона. «ПСЖ» предлагает 40 миллионов евро. Это меньше, чем они отдали за трансфер Паредеса. Они реально думают, что стадион стоит меньше, чем футболист, купленный за 50 миллионов? Это несерьезный разговор», - цитирует Грегуара издание Le Parisien.

Напомним, что Паредес перешел в «ПСЖ» не за 50, а за 40 миллионов евро. В настоящий момент аргентинский полузащитник играет в аренде за туринский «Ювентус».