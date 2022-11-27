​Известный инсайдер рассказал о будущем Мбаппе

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о будущем звёздного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Давая комментарий для CaughtOffside, Романо сказал, что Мбаппе точно не покинет клуб Лиги 1 в январе. Нападающий будет играть за французский гранд как минимум до конца сезона.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Килиан Мбаппе запросил трансфер. Нападающий якобы недоволен своей ситуацией в «ПСЖ», хотя только весной он подписал новый контракт с клубом.

Всего за «ПСЖ» Килиан Мбаппе провёл 237 официальных матчей. На счету форварда 190 голов и 93 результативных паса.