Гол Жиго позволил «Марселю» одолеть «Лион»

После четырёх неудач кряду в Лиге 1 «Марсель» принимал «Лион» и наконец-то смог исправить своё положение. В упорной борьбе всё же регулярно создавались моменты. В дебюте Алексис Санчес уже готовился внести мяч в сетку с двух метров, но в отчаянном подкате защитник был расторопнее. Экс-спартаковец Самуэль Жиго стал героем матча на 44-й минуте, после подачи углового он здорово сыграл вверху и пробил в угол ворот. В концовке у «Лиона» осталось гораздо больше сил, атака за атакой, но мяч упорно оказывался то в руках голкипера, то летел мимо.

1:0, «Марсель» уже четвертый, соперник - восьмой.