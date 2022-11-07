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Чемпионат Франции. Лига 1

Гол Жиго позволил «Марселю» одолеть «Лион»

07 Ноября 2022 • 00:42 Комментировать
Марсель
1:0
Лион
окончен

После четырёх неудач кряду в Лиге 1 «Марсель» принимал «Лион» и наконец-то смог исправить своё положение. В упорной борьбе всё же регулярно создавались моменты. В дебюте Алексис Санчес уже готовился внести мяч в сетку с двух метров, но в отчаянном подкате защитник был расторопнее. Экс-спартаковец Самуэль Жиго стал героем матча на 44-й минуте, после подачи углового он здорово сыграл вверху и  пробил в угол ворот. В концовке у «Лиона» осталось гораздо больше сил, атака за атакой, но мяч упорно оказывался то в руках голкипера, то летел мимо.

1:0, «Марсель» уже четвертый, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Марсель1:0Лион
(1:0) Жиго Самуэль43'  
Лопес ПауМБемба ШансельЖиго Самуэль 61' (Колашинац Сеад ( 61') Балерди ЛеонардоКлосс ЖонатанТавареш Нуну 90' (Жерсон Сантос ( 90') Ронжье ВалентинВерету Жордан 84' (Пайе Димитри ( 84') Юндер Дженгиз 61' (Гендузи Маттео ( 61') Арит АминСанчес Алексис 90' (Туре Сулейман ( 90')
Запасные: Суарес Луис IIIКаборе ИссаБамба ДьенгРубен Бланко
Лопеш АнтониГюсто МалоБоатенг Жером 69' (Диоманде Синали ( 69') Люкеба КастеллоТальяфико НиколасЛепнан Йоанн 76' (Тете ( 76'  90') Мендес ТьягоКакере Максанс 76' (Шерки Райан ( 76') Ауа Уссем 46' (Рен-Аделед Жефф ( 46') Ляказетт АлександрДембеле Мусса II 46' (Токо-Экамби Карл ( 46')
Запасные: Февр РоменДа Сильва ДамьенРиу РемиМилагрес Энрике
06 ноября. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Марсель Самуэль Жиго
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