Гол Жиго позволил «Марселю» одолеть «Лион»

После четырёх неудач кряду в Лиге 1 «Марсель» принимал «Лион» и наконец-то смог исправить своё положение. В упорной борьбе всё же регулярно создавались моменты. В дебюте Алексис Санчес уже готовился внести мяч в сетку с двух метров, но в отчаянном подкате защитник был расторопнее. Экс-спартаковец Самуэль Жиго стал героем матча на 44-й минуте, после подачи углового он здорово сыграл вверху и пробил в угол ворот. В концовке у «Лиона» осталось гораздо больше сил, атака за атакой, но мяч упорно оказывался то в руках голкипера, то летел мимо.
1:0, «Марсель» уже четвертый, соперник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Жиго Самуэль43'
Лопес Пау•МБемба Шансель•Жиго Самуэль61' (Колашинац Сеад (61') •Балерди Леонардо•Клосс Жонатан•Тавареш Нуну90' (Жерсон Сантос (90') •Ронжье Валентин•Верету Жордан84' (Пайе Димитри (84') •Юндер Дженгиз61' (Гендузи Маттео (61') •Арит Амин•Санчес Алексис90' (Туре Сулейман (90')
Запасные: Суарес Луис III•Каборе Исса•Бамба Дьенг•Рубен Бланко
Лопеш Антони•Гюсто Мало•Боатенг Жером69' (Диоманде Синали (69') •Люкеба Кастелло•Тальяфико Николас•Лепнан Йоанн76' (Тете (76') • 90'Мендес Тьяго•Какере Максанс76' (Шерки Райан (76') •Ауа Уссем46' (Рен-Аделед Жефф (46') •Ляказетт Александр•Дембеле Мусса II46' (Токо-Экамби Карл (46')
Запасные: Февр Ромен•Да Сильва Дамьен•Риу Реми•Милагрес Энрике
06 ноября. Стадион "Велодром" (Марсель).
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