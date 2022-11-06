«Ланс» повторил клубный рекорд по количеству побед в календарный год

В матче четырнадцатого тура французского чемпионата «Ланс» одержал гостевую победу в матче с «Анже», и это была уже десятая победа клуба, который между делом вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1, став главным преследователем гегемона французского футбола «ПСЖ».

Как выяснилось, это была уже двадцатая победа «Ланса» в текущем году, что стало повторением рекорда клуба, установленного еще в 1956 году. До конца года у «Ланса» будут еще две возможности установить абсолютный рекорд - это игра 12 ноября против «Клермона», а также матч с «Ниццей» перед Новым годом, намеченная на 28 декабря.