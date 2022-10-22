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Чемпионат Франции. Лига 1

Поглощение «Лиона» Джоном Текстором еще не завершено

22 Октября 2022 • 07:45 Комментировать
Монпелье
...
Лион
1 4.00 X 4.05 2 1.80
Через 9 ч. 37 мин.

Процесс поглощения «Лиона» американским бизнесменом Джоном Текстором ещё не завершён, поскольку оценка акций OL Groupe была приостановлена ​​в среду, что дало сторонам дополнительное время для заключения сделки. Об этом сообщает L’Équipe.

Продажа контрольного пакета акций Текстору, миноритарному акционеру команды Премьер-лиги «Кристал Пэлас» и владельцу бразильского «Ботафого», первоначально была назначена на 30 сентября, но затем была отложена.

Инвестор объяснил в пятницу вечером, что продажа состоится как можно быстрее, и что задержки являются нормальными для приобретения спортивных клубов.

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