Вальбуэна: «Мбаппе - классный футболист, но нельзя себя так вести»

Экс-футболист «Динамо» Матьё Вальбуэна отреагировал на новость о возможном уходе нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

«Мбаппе – классный футболист, но нельзя себя так вести. Если возникли какие-то разногласия в коллективе, их нужно уладить. Я понимаю, что он разочарован тем, что обещания, данные ему, не выполняются. Однако, несмотря на это, нужно уважительно вести себя, он же лидер команды», - цитирует Матьё RMC Sport.

Ранее в прессе появилась информация, что отношения между парижским грандом и 23-летним нападающим полностью разорваны. Килиан якобы готов покинуть команду в январское трансферное окно.