Пайе забил свой 100-й гол в Лиге 1

Неудачно сложился для «Марселя» матч десятого тура французского чемпионата, провансальцы неожиданно проиграли дома «Аяччо». Между тем начало игры не предвещало ничего плохого - уже на 15-й минуте игры Димитри Пайе стал автором первого гола в матче.

Этот успех стал для полузащитника «Марселя» юбилейным, сотым в Лиге 1. Он стал первым действующим игроком, который добрался до показателя в сто голов и сто голевых передач, которых на счету Пайе на самом деле уже 112.

В следующем туре «Марселю» предстоит гостевое сражение с гегемоном - парижским «ПСЖ». Эта игра состоится в следующее воскресенье, 16 октября.