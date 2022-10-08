«Марсель» умудрился проиграть последней команде Лиги 1

«Марсель» разочаровал своих болельщиков блеклой игрой против «Аяччо» в матче 10-го тура Лиги 1. Команда Игора Тудора могла выйти на первое место, одолев аутсайдера, но проиграла ему 1:2, создав минимум моментов. Димитри Пайе быстро открыл счет с пенальти, гости тут же отыгрались после удара Юевика Муссити-Око, а решающим стал автогол Леонардо Балерди.
«Марсель» остается вторым в таблице, а вот противник делит 16-е место.
Протокол игры
|(1:0) Пайе Димитри15'
|25'Муссити-Око Бевик (1:1)
|47'Балерди Леонардо (1:2)
Рубен Бланко•М'Бемба Шансель•Балерди Леонардо•Жиго Самуэль•Каборе Исса77' (Бамба Дьенг Амаду (77') •Тавареш Нуну•Ронжье Валентин•Гуйе Пап46' (Верету Жордан (46') •Жерсон Сантос56' (Суарес Луис III (56') •Пайе Димитри57' (Юндер Дженгиз (57') •Санчес Алексис56' (Арит Амин (56')
Запасные: Нгапандуэтнбу Симон•Байи Эрик•Туре Сулейман•Пау Лопес
Леруа Бенжамен•Юссуф Мохамед•Гонсалес Омар II 86'89' (Видаль Клеман (89') •Авинель Седрик•Коне Юссуф 11'60' (Диалло Исмаэль (60') •Баяла Сириль74' (Альфонс Микаэль (74') •Кутадьер Матьё•Маршетти Венсан88' (Мангани Тома (88') •Нури Рияд•Эль-Идрисси Мунем•Муссити-Око Бевик74' (Ботье Жан (74')
08 октября. Стадион "Велодром" (Марсель).
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