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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» умудрился проиграть последней команде Лиги 1

08 Октября 2022 • 20:04 Комментировать
Марсель
1:2
Аяччо
окончен

«Марсель» разочаровал своих болельщиков блеклой игрой против «Аяччо» в матче 10-го тура Лиги 1. Команда Игора Тудора могла выйти на первое место, одолев аутсайдера, но проиграла ему 1:2, создав минимум моментов. Димитри Пайе быстро открыл счет с пенальти, гости тут же отыгрались после удара Юевика Муссити-Око, а решающим стал автогол Леонардо Балерди.

«Марсель» остается вторым в таблице, а вот противник делит 16-е место.

Протокол игры  
Марсель1:2Аяччо
(1:0) Пайе Димитри15'  
  25'Муссити-Око Бевик (1:1)
  47'Балерди Леонардо (1:2)
Рубен БланкоМ'Бемба ШансельБалерди ЛеонардоЖиго СамуэльКаборе Исса 77' (Бамба Дьенг Амаду ( 77') Тавареш НунуРонжье ВалентинГуйе Пап 46' (Верету Жордан ( 46') Жерсон Сантос 56' (Суарес Луис III ( 56') Пайе Димитри 57' (Юндер Дженгиз ( 57') Санчес Алексис 56' (Арит Амин ( 56')
Запасные: Нгапандуэтнбу СимонБайи ЭрикТуре СулейманПау Лопес
Леруа БенжаменЮссуф МохамедГонсалес Омар II  86' 89' (Видаль Клеман ( 89') Авинель СедрикКоне Юссуф  11' 60' (Диалло Исмаэль ( 60') Баяла Сириль 74' (Альфонс Микаэль ( 74') Кутадьер МатьёМаршетти Венсан 88' (Мангани Тома ( 88') Нури РиядЭль-Идрисси МунемМуссити-Око Бевик 74' (Ботье Жан ( 74')
Запасные: Шаброль ФлорьянСпадануда КевинСоллакаро Франсуа-ЖозефКиминьяни Янис
08 октября. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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