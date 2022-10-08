«Марсель» умудрился проиграть последней команде Лиги 1

«Марсель» разочаровал своих болельщиков блеклой игрой против «Аяччо» в матче 10-го тура Лиги 1. Команда Игора Тудора могла выйти на первое место, одолев аутсайдера, но проиграла ему 1:2, создав минимум моментов. Димитри Пайе быстро открыл счет с пенальти, гости тут же отыгрались после удара Юевика Муссити-Око, а решающим стал автогол Леонардо Балерди.

«Марсель» остается вторым в таблице, а вот противник делит 16-е место.