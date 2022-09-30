Месси решил конфликт Неймара и Мбаппе

Ветераны «ПСЖ» Лионель Месси и Серхио Рамос провели беседу с нападающими Килианом Мбаппе и Неймаром, которые конфликтуют в нынешнем сезоне.
Согласно сообщениям AS, после поединка против «Монпелье» между бразильцем и французом возникли разногласия. Чтобы уладить ситуацию, понадобилось вмешательство Рамоса, Месси и Маркиньоса.
Источник отмечает, что Неймар и Килиан решили на время отказаться от взаимных претензий, чтобы в хорошем расположении духа подойти к чемпионату мира – 2022, который стартует в Катаре в середине ноября.
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