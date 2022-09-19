Четвёрка лидирующих клубов во французском чемпионате установила рекорд по количеству очков

Восемь туров позади во французской Лиге 1, и первые четыре команды в турнирной таблице набрали на четверых целых 79 очков. «ПСЖ» заработал 22 очка, «Марсель» набрал 20 очков, «Лорьян» - 19, а «Ланс» - 18.

В сумме это и составляет искомые 79 очков в общей сложности, что является абсолютным рекордом чемпионата после восьми туров, за всю историю Лиги 1 еще ни разу первая четверка клубов после восьми туров чемпионата не имела такого большого количества очков в сумме.

Все матчи девятого тура чемпионата Франции пройдут в один день, второго октября. Лидер, парижский «ПСЖ», сыграет в домашних условиях с «Ниццей».