«ПСЖ» хочет продлить контракты с Рамосом и ещё тремя игроками

Во французском «ПСЖ» заинтересованы в сохранении лидеров команды. Как стало известно инсайдеру Адриану Гренье, парижане предложат новые контракты сразу нескольким звездным футболистам.

Ранее сообщалось, что клуб заинтересован в пролонгации сотрудничества с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Помимо форварда, «ПСЖ» готов подписать новые соглашения с защитниками Серхио Рамосом, Маркиньосом, Преснелем Кимпембе и полузащитником Марко Верратти.

Следующий матч подопечные Кристофа Галтье проведут в среду, 14 сентября. В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде сыграет против «Маккаби».