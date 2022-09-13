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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» хочет продлить контракты с Рамосом и ещё тремя игроками

 
13 Сентября 2022 • 10:45 Комментировать

Во французском «ПСЖ» заинтересованы в сохранении лидеров команды. Как стало известно инсайдеру Адриану Гренье, парижане предложат новые контракты сразу нескольким звездным футболистам.

Ранее сообщалось, что клуб заинтересован в пролонгации сотрудничества с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Помимо форварда, «ПСЖ» готов подписать новые соглашения с защитниками Серхио Рамосом, Маркиньосом, Преснелем Кимпембе и полузащитником Марко Верратти.

Следующий матч подопечные Кристофа Галтье проведут в среду, 14 сентября. В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде сыграет против «Маккаби».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос Маркиньос Марко Верратти Преснел Кимпембе
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