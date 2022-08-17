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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» пригласил на базу юных поклонников клуба, которые вымыли аэропорт перед прилётом Алексиса Санчеса

 
17 Августа 2022 • 03:52 Комментировать

Мы уже рассказывали о том, что чилийскому нападающему Алексису Санчесу устроили шикарный прием в Марселе - встречали, что называется, с фанфарами, то есть с пиротехникой и клубной атрибутикой, атмосферно.

Вдобавок, двое юных поклонников клуба по своей инициативе еще и вымыли зал приема Санчеса - хорошо вымыли, по-флотски. И руководство клуба решило отблагодарить их ответным вниманием, пригласив на экскурсию в расположение команды и ее тренировочный центр. Там они смогли пообщаться с игроками команды, в том числе, разумеется, и с Санчесом.

В третьем туре французского чемпионата «Марсель» примет дома «Нант».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Алексис Санчес
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