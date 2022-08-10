Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Фанаты «Марселя» встретили Санчеса особенным образом

10 Августа 2022 • 05:36 Комментировать

Болельщики французского «Марселя» устроили горячий приём чилийскому новобранцу своей команды Алексису Санчесу.

Фанаты французской команды встретили 33-летнего чилийского футболиста с пиротехникой, песнями и клубной атрибутикой. Санчес как раз прилетел во Францию для того, чтобы подписать соглашение с «лазурными» и остался под большим впечатлением от такой встречи.

Напомним, что чилийский форвард недавно ушёл из миланского «Интера». В прошлом сезоне Санчес провёл в итальянской лиге в составе «чёрно-синих» 27 матчей, в которых забил пять голов и сделал два ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Алексис Санчес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
06:57 · Италия. Серия А
Вейналдум назвал трёх игроков, повлиявших на его трансфер в «Рому»
05:36 · Франция. Лига 1
Фанаты «Марселя» встретили Санчеса особенным образом
02:17 · Италия. Серия А
«ПСЖ» потерпел неудачу: «Интер» уверен в продлении контракта Шкриньяра
09 Августа
23:22 · Италия. Серия А
Алексис Санчес – игрок «Марселя» официально
22:43 · Франция. Лига 1
Первый тур чемпионата Франции оказался самым результативным с 1977 года
22:25 · Англия. Премьер-лига
Верратти может оказаться в «Манчестер Сити»
21:46 · Франция. Лига 1
Мбаппе готов принять участие в матче с «Монпелье»
19:34 · Испания. Ла Лига
​Два игрока «Барселоны» провели вечер с Месси 6
10:40 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб нацелился на футболиста «ПСЖ»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Роналду или Месси: Скопинцев назвал самого совершенного футболиста 2
08 Августа
17:03 · Франция. Лига 1
Икарди потребовал не перемывать ему косточки
16:40 · Россия. Премьер-лига
​Во Франции назвали трансферную цель «Локомотива»
15:27 · Россия. Премьер-лига
​Форвард «Спартака» может перейти в «Нант»
14:35 · Испания. Ла Лига
​У Месси ответили на вопрос о контактах с «Барселоной» 2 слухи
11:59 · Италия. Серия А
Трансфер Руиса в «ПСЖ» находится на завершающей стадии
Все новости
Рекомендуем