Фанаты «Марселя» встретили Санчеса особенным образом

Болельщики французского «Марселя» устроили горячий приём чилийскому новобранцу своей команды Алексису Санчесу.

Фанаты французской команды встретили 33-летнего чилийского футболиста с пиротехникой, песнями и клубной атрибутикой. Санчес как раз прилетел во Францию для того, чтобы подписать соглашение с «лазурными» и остался под большим впечатлением от такой встречи.

Напомним, что чилийский форвард недавно ушёл из миланского «Интера». В прошлом сезоне Санчес провёл в итальянской лиге в составе «чёрно-синих» 27 матчей, в которых забил пять голов и сделал два ассиста.