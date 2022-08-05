Месси и другие звёзды «ПСЖ» могут быть отстранены от матчей за нарушение нового правила

В «ПСЖ» пристально следят за дисциплиной. Как сообщили журналисты Lequipe, руководство парижского гранда ввело запрет на посещение футболистами ночных клубов.

По данным источника, советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш за последние несколько недель посетил некоторые ночные заведения Парижа, чтобы понять, как игроки проводят свое свободное время. По результатам проверки функционер ввел в клубе ряд строгих правил, среди которых есть запрет на посещение игроками ночных клубов в соревновательный период. За нарушение правила футболистов будут отстранят от матчей.

«ПСЖ» стартует в чемпионате Франции домашним матчем с «Монпелье». Встреча состоится 13 августа.