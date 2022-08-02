Почеттино назвал преемника Месси на футбольном троне

Экс-наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о звездах команды – французе Килиане Мбаппе и аргентинце Лионеле Месси.

«Без сомнений, Лионель Месси является лучшим футболистом мира. После него претендентом на корону станет Килиан Мбаппе. Есть еще Неймар, которого я также считаю одним из лучших в мировом футболе», - приводит слова аргентинского специалиста Infobae.

Напомним, что Почеттино был уволен с поста главного тренера «ПСЖ» в начале прошлого месяца. Новым наставником команды назначили французского специалиста Кристофа Галтье, ранее работавшего в «Ницце».