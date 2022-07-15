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Чемпионат Франции. Лига 1

Стала известна сумма трансфера Экитике в «ПСЖ»

15 Июля 2022 • 15:19 Комментировать

Журналист Адриен Гренье в социальных сетях обнародовал информацию о сумме компенсации, которую «ПСЖ» заплатит «Реймсу» за трансфер молодого нападающего Уго Экитике.

По сведениям источника, переход Экитике обойдётся парижанам в 30 миллионов евро. Таким образом футболист обойдётся команде на 20 миллионов дешевле, чем Джанлука Скамакка, за которого «Сассуоло» требовал 50 миллионов евро. Напомним, итальянец в данный момент близок к переходу в лондонский «Вест Хэм».

Экитике ради перехода в «ПСЖ» ранее отказался от трансфера в Английскую премьер-лигу, где в его услугах был заинтересован «Ньюкасл».

В прошлом сезоне Уго забил 10 голов в чемпионате Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Реймс Трансферы футбола - лето 2022 Уго Экитике
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