Защитник сборной Хорватии может перейти в «Марсель»

Известный хорватский защитник «Бешикташа» Домагой Вида может перебраться во французский чемпионат.

По информации Tuttomercaroweb, 33-летний хорватский футболист не договорился о новом контракте с турецким «Бешикташем», так что защитник на правах свободного агента может перебраться в «Марсель». Представители французской команды готовы начать переговоры с опытным игроком. Сам Вида был бы не против поиграть в Лиге 1.

В прошлом сезоне Домагой Вида провёл в турецком чемпионате в составе «Бешикташа» 28 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.