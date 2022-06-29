Неймар решил покинуть «ПСЖ»

Очередной поворот в отношениях Неймара и «Пари Сен-Жермен».

Ранее из окружения игрока поступала информация о желании бразильца оставаться в «ПСЖ» и готовности стать важной частью нового проекта клуба. По данным Le Parisien, ситуация резко изменилась: Неймар почувствовал себя некомфортно из-за отношения к себе со стороны руководства, поэтому решил покинуть клуб. Парижане не станут удерживать 30-летнюю звезду и уже сообщили родственникам игрока о готовности завершить сотрудничество. При этом обе стороны пока не уверены, получится ли осуществить трансфер этим летом.

Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные для мирового футбола 222 млн евро. Контракт бразильца рассчитан до 2025 года.