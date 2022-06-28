Тите: «Если тренер даёт Неймару слишком много лишней работы, я назову его ослом»

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о том, как лучше всего использовать нападающего «пентакампеоне» Неймара. Наставник считает, что футболисту нужно дать свободу на поле.

«Если тренер даёт Неймару слишком много лишней работы, я назову его ослом. Это сильно ограничивает творческие способности футболиста с невероятными качествами», – цитирует Тите журналист Адриен Гренье.

Напомним, что этим летом Неймар может покинуть французский «ПСЖ», за который выступает с 2017 года. В бразильце в данный момент заинтересованы туринский «Ювентус» и лондонский «Челси».