«ПСЖ» не может договориться с Почеттино

«Пари Сен-Жермен» пока не может договориться с наставником Маурисио Почеттино об условиях досрочного прекращения сотрудничества.

Контракт аргентинского специалиста рассчитан ещё на два года, однако боссы парижан решили отправить его в отставку перед началом нового сезона, уже подыскав замену. Впрочем, как информирует издание GOAL, избавиться от дорогостоящего тренера не так-то просто: Почеттино требует выплатить ему всю сумму, положенную при досрочном расторжении договора, а «ПСЖ» надеется снизить неустойку.

Маурисио Почеттино занимает пост главного тренера «ПСЖ» с января 2021 года. Ожидается, что в ближайшее время его место займёт нынешний рулевой «Ниццы» Кристоф Галтье.