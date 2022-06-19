Экс-главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не возглавит «ПСЖ» нынешним летом, сообщает RMC Sport.

По информации источника, в ближайшее время французский клуб объявит о расставании с нынешним наставником команды Маурисио Почеттино.

Сообщается, что целью 49-летнего Зидана является место главного тренера сборной Франции, если его решит покинуть Дидье Дешам после чемпионата мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что руководство парижан ведёт активные переговоры с наставником «Ниццы» Кристофом Галтье.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он покинул в мае 2021 года.