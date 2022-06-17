«Ницца» и «ПСЖ» хотят как можно скорее завершить переговоры по Галтье

«Ницца» надеется в скором времени объявить о переходе в «ПСЖ» главного тренера Кристофа Галтье.

Спортивный директор «Ниццы» ранее сообщал, что «ПСЖ» придётся поторопиться в переговорах по Галтье, поскольку «орлам» необходимо начинать подготовку к новому сезону. Как информирует журналист Санти Ауна, теперь обе стороны надеются закрыть сделку как можно раньше. «Ницца» в свою очередь уже нашла преемника Галтье – им станет экс-рулевой дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр, утверждает источник.

Кристоф Галтье – первый выбор на пост главного тренера для спортивного директора «ПСЖ» Луиса Кампоса, однако переговоры затянулись из-за желания владельцев парижан видеть в клубе Зинедина Зидана.