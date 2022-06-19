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Тотти поддержал решение Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ»

19 Июня 2022 • 07:55 Комментировать

Именитый итальянский экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти высказался по поводу решения Килиана Мбаппе, который продлил контракт с «ПСЖ».

Тотти сказал, что это был выбор Мбаппе, но практически любой другой человек остался бы в «ПСЖ». Экс-футболист отметил, что клубу нужно было защищать Мбаппе как великого чемпиона.

«Сейчас мало что может быть лучше, чем «ПСЖ», - добавил Тотти.

Напомним, что Килиан Мбаппе этим летом на правах свободного агента мог перейти в мадридский «Реал», но вместо этого 23-летний французский форвард предпочёл подписать новое соглашение с «ПСЖ» до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Франческо Тотти ПСЖ Килиан Мбаппе
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