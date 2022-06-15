Почеттино серьёзно обогатится на отставке из «ПСЖ»

Дни аргентинского тренера Маурисио Почеттино во французском клубе «ПСЖ» сочтены. В ближайшее время парижский гранд официально объявит об отставке наставника.

Как стало известно журналистам Get French Football News, за досрочное расторжение контракта Маурисио получит достаточно солидную сумму компенсации. Аргентинцу будет выплачено с бюджета клуба до 20 миллионов евро.

Напомним, что действующий трудовой договор Почеттино с «ПСЖ» рассчитан еще на один год.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции столичная команда стала обладателем золотых медалей.