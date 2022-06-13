Кимпембе хочет прояснить своё будущее в «ПСЖ»

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе интересуется у руководства клуба, будет ли ему отведена важная роль в проекте.

«Скоро мне исполнится 27 лет, и мой следующий контракт может стать определяющим для моей карьеры. Я хочу узнать, каковы планы клуба и что представляет собой новый проект, с моей стороны не было никаких резких заявлений. Я пришёл в «ПСЖ», когда мне было девять-десять лет, и, думаю, я вправе спрашивать у клуба о деталях проекта и роли, которая будет отведена мне», – приводит слова игрока журналист Адриен Гренье.

Контракт Преснела Кимпембе с парижанами рассчитан до 2024 года. В минувшем сезоне француз появился на поле 41 раз, отметившись двумя голами и одной голевой передачей.