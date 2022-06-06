«ПСЖ» нашёл замену Чуамени в «Лансе»

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Ланса» Секо Фофана, сообщает Le Parisien.

По информации источника, Фофана рассматривается руководством парижан в качестве замены Орельену Чуамени на случай, если не получится приобрести хавбека «Монако», которым активно интересуется мадридский «Реал».

Портал Transfermarkt оценивает Фофана в 25 миллионов евро, но «Ланс» готов расстаться со своим футболистом за 20 миллионов.

В минувшем сезоне 27-летний ивуариец провёл в составе французского клуба 40 матчей, забив 10 голов, а также отдав две результативные передачи.