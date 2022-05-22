Месси: «Остался горький привкус после вылета из Лиги чемпионов, где мы были лучше»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси подвёл итоги своего первого сезона во Франции.

Футболист поделился радостью от победы во внутреннем чемпионате, но признался, что у всех в команде остался горький привкус от вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Для меня многое значит выиграть первый трофей с «ПСЖ», но у нас остался горький привкус после вылета из Лиги чемпионов от «Реала», где мы были лучше», — заявил Месси в своих социальных сетях.

В текущем сезоне 34-летний аргентинец провёл в составе «ПСЖ» 34 матча, в которых забил 11 голов и сделал 14 результативных передач.