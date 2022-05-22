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Чемпионат Франции. Лига 1

Чемпион UFC Нганну поздравил Мбаппе

22 Мая 2022 • 14:10 Комментировать
Вильфранш
...
Кевийи
24.05 21:30

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну обратился к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе, который ранее принял решение продлить контракт со своим нынешним клубом.

«Поздравляю моего брата Килиана с подписанием нового контракта с «ПСЖ». Он настоящее и будущее мирового футбола на долгие годы вперёд», — заявил Нганну в своих социальных сетях.

Напомним, Мбаппе был близок к переходу в мадридский «Реал», но отверг предложение «королевского клуба», решив остаться в ПСЖ.

В текущем сезоне 23-летний форвард провёл в составе парижан 46 матчей, забив в них 39 голов, а также отдав 26 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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