Чемпион UFC Нганну поздравил Мбаппе

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну обратился к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе, который ранее принял решение продлить контракт со своим нынешним клубом.

«Поздравляю моего брата Килиана с подписанием нового контракта с «ПСЖ». Он настоящее и будущее мирового футбола на долгие годы вперёд», — заявил Нганну в своих социальных сетях.

Напомним, Мбаппе был близок к переходу в мадридский «Реал», но отверг предложение «королевского клуба», решив остаться в ПСЖ.

В текущем сезоне 23-летний форвард провёл в составе парижан 46 матчей, забив в них 39 голов, а также отдав 26 результативных передач.