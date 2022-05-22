Мбаппе: Продолжу помогать «ПСЖ» выигрывать трофеи

Звёздный французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался по поводу продления контракт с парижским клубом.

Мбаппе сказал, что очень здорово остаться в «ПСЖ», где он чувствует себя максимально комфортно. Звёздный форвард отметил, что он и дальше будет помогать парижскому клубу выигрывать трофеи. Килиан добавил, что в следующем сезоне он вместе с «ПСЖ» постарается достичь ещё большего успеха.

Напомним, что Килиан Мбаппе всё же решил продлить соглашение с парижской командой, хотя пресса активно сватала французского футболиста в мадридский «Реал».