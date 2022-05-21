Мбаппе может объявить о своём решении до конца дня

Нападающий Килиан Мбаппе откажется от перехода в «Реал» и останется в «ПСЖ». 23-летний французский форвард решил продлить контракт с парижанами на более выгодных условиях.

Согласно данным журналиста Джанлуки ди Марцио, вскоре Мбаппе официально объявит о своем решении. Сделать это нападающий может уже сегодня, как завершится поединок 38-го тура чемпионата Франции против «Метца».

Ранее стало известно, что Мбаппе не собирался переходить в «Реал». Килиан использовал мадридский гранд для того, чтобы выманить у «ПСЖ» больше денег. После того, как у игрока все получилось, он свернул переговоры со «сливочными».

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