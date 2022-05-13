Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма: «Это был не простой сезон, я играл лишь половину игр»

13 Мая 2022 • 09:37 Комментировать

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о противостоянии с Кейлором Навасом».

«Я хочу остаться здесь, в «ПСЖ». Это был не простой сезон, я играл лишь половину игр и не смог показать себя лучшего.

Соперничества с Кейлором Навасом в следующем сезоне не будет. Клуб сделает выбор», — приводит слова Доннаруммы AFP.

В текущем сезоне 23-летний итальянец провёл за парижский клуб 23 матча во всех турнирах, пропустил в них 23 мяча и восемь раз сохранял свои ворота сухими.

У Навас 25 матчей, в которых он пропустил 24 мяча и девять раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Контракт 34-летнего игрока Коста-Рики рассчитан до 2024 года.

 

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Мая
09:37 · Франция. Лига 1
Доннарумма: «Это был не простой сезон, я играл лишь половину игр»
08:56 · Англия. Премьер-лига
Хау прокомментировал желание Гимараэса видеть в «Ньюкасле» Пакета
08:39 · Франция. Кубок
Тренер «Ниццы» извинился перед семьёй Салы
07:52 · Франция. Лига 1
Вратарь «Труа» предложил Неймару сделку перед исполнением пенальти
06:59 · Франция. Кубок
«Ницца» может быть оштрафована за насмешки её поклонников над памятью Эмилиано Салы
05:04 · Франция. Лига 1
«Знак фанам» - Мбаппе сфотографировался в футболке «ПСЖ» следующего сезона
12 Мая
23:36 · Италия. Серия А
Ван дер Мейде: «Ботману нужно в «Милан»
23:06 · Франция. Лига 1
Доннарумма: «Не чувствую себя виноватым в пропущенном от «Реала» голе»
22:55 · Испания. Ла Лига
Пике: «Я плакал, когда Месси покинул «Барселону» 1
20:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» интересуется Антони из «Аякса»
19:47 · Франция. Лига 1
Бывшему защитнику «Лиона», портившему воздух в раздевалке, подарили годовой запас освежителя воздуха 1
19:38 · Франция. Лига 1
Клеман: Бен-Йеддер стал более универсальным игроком после перехода в «Монако»
18:02 · Англия. Премьер-лига
Сампаоли о Салиба: «Надеюсь, нам удастся его сохранить»
15:25 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» сомневается в необходимости Погба
05:55 · Франция. Лига 1
Хакими решил арендовать частный самолёт для быстрых перемещений по Европе
Все новости
Рекомендуем