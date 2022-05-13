Доннарумма: «Это был не простой сезон, я играл лишь половину игр»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о противостоянии с Кейлором Навасом».

«Я хочу остаться здесь, в «ПСЖ». Это был не простой сезон, я играл лишь половину игр и не смог показать себя лучшего.

Соперничества с Кейлором Навасом в следующем сезоне не будет. Клуб сделает выбор», — приводит слова Доннаруммы AFP.

В текущем сезоне 23-летний итальянец провёл за парижский клуб 23 матча во всех турнирах, пропустил в них 23 мяча и восемь раз сохранял свои ворота сухими.

У Навас 25 матчей, в которых он пропустил 24 мяча и девять раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Контракт 34-летнего игрока Коста-Рики рассчитан до 2024 года.