«Марсель» снова второй после разгрома «Лорьяна»

Уступив второе место «Монако», «Марсель» уверенно провёл матч 36-го тура Лиги 1 против аутсайдеров из «Лорьяна» и добился победы со счётом 3:0. В конце первого тайма Дьенг Амаду Бамба открыл счет, его почин поддержали после перерыва Маттео Гендузи и Жерсон.
Отрыв «Марселя» от третьего места снова равняется трем очкам.
Протокол игры
|39'Бамба Дьенг Амаду (0:1)
|49'Гендузи Маттео (0:2)
|67'Жерсон Сантос (0:3)
Дрейер Маттье•Мендес Убулан•Лапорт Жульен•Морель Жереми•Силва Игор 61' (Уттара Данго ( 61') •Ле Фе Энцо•Лемуан Фабьен 56' 61' (Коне Ибраима ( 61') •Абергель Лоран 74' (Инносент Бонке ( 74') •Ле Гофф Венсан•Моффи Теремас 61' (Монкондю Томас ( 61') •Лорьенте Арман 74' (Буасгар Кентен ( 74')
Запасные: Петро Лео•Дженц Мориц•Эрго Жером•Нарди Поль
Манданда Стив•Ронжье Валентин•Салиба Вильям • 65'Чалета-Цар Дуе 53' (Колашинац Сеад ( 53') •Перес Луан•Гендузи Маттео•Камара Бубакар•Гуйе Пап•Юндер Дженгиз•Бакамбу Седрик 17' (Бамба Дьенг Амаду ( 17'•Энрике Луис III 71') •Жерсон Сантос 70' (Лирола Поль ( 70')
08 мая. Стадион "Стад де Мустуар".