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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» снова второй после разгрома «Лорьяна»

08 Мая 2022 • 19:54 Комментировать
Лорьян
0:3
Марсель
окончен

Уступив второе место «Монако», «Марсель» уверенно провёл матч 36-го тура Лиги 1 против аутсайдеров из «Лорьяна» и  добился победы со счётом 3:0. В конце первого тайма Дьенг Амаду Бамба открыл счет, его почин поддержали после перерыва Маттео Гендузи и Жерсон.

Отрыв «Марселя» от третьего места снова равняется трем очкам.

Протокол игры  
Лорьян 0:3Марсель
  39'Бамба Дьенг Амаду (0:1)
  49'Гендузи Маттео (0:2)
  67'Жерсон Сантос (0:3)
Дрейер МаттьеМендес УбуланЛапорт ЖульенМорель ЖеремиСилва Игор  61' (Уттара Данго (  61') Ле Фе ЭнцоЛемуан Фабьен   56'  61' (Коне Ибраима (  61') Абергель Лоран  74' (Инносент Бонке (  74') Ле Гофф ВенсанМоффи Теремас  61' (Монкондю Томас (  61') Лорьенте Арман  74' (Буасгар Кентен (  74')
Запасные: Петро ЛеоДженц МорицЭрго ЖеромНарди Поль
Манданда СтивРонжье ВалентинСалиба Вильям   65'Чалета-Цар Дуе  53' (Колашинац Сеад (  53') Перес ЛуанГендузи МаттеоКамара БубакарГуйе ПапЮндер ДженгизБакамбу Седрик  17' (Бамба Дьенг Амаду (  17'Энрике Луис III  71') Жерсон Сантос  70' (Лирола Поль (  70')
Запасные: Таргаллин УссамаБен-Сегир СалимБенъяхья-Тани АйланПау Лопес
08 мая. Стадион "Стад де Мустуар".

 

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окончен Мец 3:2 Лион 2.90 3.75 2.25
окончен Анже 4:1 Бордо 2.10 3.55 3.50
окончен Реймс 1:2 Ланс 3.25 3.45 2.20
окончен Клермон 2:1 Монпелье
окончен Лорьян 0:3 Марсель 3.90 3.85 1.87
08.05  21:45 ПСЖ ... Труа 1.15 8.80 18.00
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Сегодня, 08 Мая
19:54 · Франция. Лига 1
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