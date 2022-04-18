Хакими: «Каждый из нас несёт ответственность за команду»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими ответил на вопросы журналистов по поводу давления, которое в последнее время испытывают игроки «ПСЖ» со стороны прессы и болельщиков.

«Никакого давления не должно быть. Мы все несем ответственность, играя в футболке этой команды, потому что это большой клуб! Клуб, который требует от вас наилучших стандартов», - сказал Хакими.

«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, несмотря на огромные финансовые вливания и приход нескольких известных суперзвезд.

«Вы должны иметь мужество, чтобы носить эту футболку, потому что это ваша работа, ваша страсть. Лично для меня - это моя страсть, и мне нравится то, что мы делаем», - отметил Хакими.