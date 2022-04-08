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Пайе подшутил над своим одноклубником

08 Апреля 2022 • 13:23 Комментировать

Полузащитник «Марселя» довольно колко подшутил над своим одноклубником Вильямом Салиба, после того как последний получил вызов в сборную Франции.

Салиба изначально не входил в планы главного тренера французов Дидье Дешама, но после того, как несколько футболистов получили травмы, наставник французской сборной вызвал защитник «Марселя».

На вопрос, как Пайе смотрит на приглашение своего одноклубника, тот ответил:

«Это все от того, что четырнадцать игроков было травмировано. У Дешама не было выбора: или звать Салиба, или звонить Тюраму, который уже давно на пенсии», - ответил Пайе.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Сборная Франции Димитри Пайе Вильям Салиба
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