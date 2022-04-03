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Чемпионат Франции. 1 лига

Пять голов, два удаления: «Клермон» уступил «Нанту»

03 Апреля 2022 • 18:23 Комментировать
Клермон
2:3
Нант
окончен

Завершился матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором «Клермон» на своём поле уступил «Нанту» со счётом 2:3.

Голы за гостевую команду на свой счёт записали Людовик Блас, Педро Чиривелья и Рандаль Коло-Муани. Хозяева поля забили на один меньше – отличились Саиф-Эдин Хауи и Салис Абдул-Самед.

На 72-й минуте поля у хозяев был удалён Салис Абдул-Самед, а на 74-й минуте за вторую жёлтую отдыхать ушёл Гастьен Паскаль, ухитрившийся за одну минуту получить два «горчичника» за неспортивное поведение.

Протокол игры  
Клермон 2:3Нант
  43'Блас Людовик (0:1)
(1:1) Хауи Саиф-Эдин58'   
  62'Чиривелья Педро (1:2)
(2:2) Абдул-Самед Салис63'   
  67'Коло-Муани Рандаль (2:3)
Джоко УпаринЗедатка Аким   88'Сейду Алиду   90'Ожье Флоран   34'Н'Симба Виталь  83' (Биллонг Жан-Клод (  83') Абдул-Самед Салис   30'   72'Маньен Йоанн   43'Хауи Саиф-Эдин  76' (Бертомье Жезон (  76') Доссу Жодель  83' (Киэ Грежон (  83') Байо МохамедАллевина Джим
Запасные: Маржерон ЛюкаAiman MaurerАльбер ЖозуэМенди АриалФожо ЖеромБускетс Ориоль
Лафон АльбанКастеллетто Жан-ШарльЖиротто Андрей   35'Аппиа ДеннисФабио да Сильва  85' (Де Са Роли Перейра (  85') Сиприен ВиланЧиривелья ПедроМерлин КвентинБлас ЛюдовикКоло-Муани Рандаль  70' (Жеббель Виллем (  70') Кулибали Калифа  85' (Коршья Себастьен (  85')
Запасные: Огюстен Жан-КевинСаймон МозесКоко МаркусБукари ОсманДескамп РемиСилла Абдулайе
03 апреля. Стадион "Габриэль Монтпье".

 

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окончен Страсбург 1:0 Ланс 2.08 3.35 3.70
окончен Труа 1:0 Реймс 2.55 3.00 3.15
окончен Монпелье 1:2 Брест 2.15 3.40 3.45
окончен Сент-Этьен 2:4 Марсель 3.60 3.20 2.18
окончен Клермон 2:3 Нант
окончен Метц 1:2 Монако
окончен Лион 3:2 Анже 1.43 4.50 8.00
03.04  21:45 ПСЖ ... Лорьян 1.17 8.20 16.00
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