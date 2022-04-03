Пять голов, два удаления: «Клермон» уступил «Нанту»

Завершился матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором «Клермон» на своём поле уступил «Нанту» со счётом 2:3.
Голы за гостевую команду на свой счёт записали Людовик Блас, Педро Чиривелья и Рандаль Коло-Муани. Хозяева поля забили на один меньше – отличились Саиф-Эдин Хауи и Салис Абдул-Самед.
На 72-й минуте поля у хозяев был удалён Салис Абдул-Самед, а на 74-й минуте за вторую жёлтую отдыхать ушёл Гастьен Паскаль, ухитрившийся за одну минуту получить два «горчичника» за неспортивное поведение.
Протокол игры
|43'Блас Людовик (0:1)
|(1:1) Хауи Саиф-Эдин58'
|62'Чиривелья Педро (1:2)
|(2:2) Абдул-Самед Салис63'
|67'Коло-Муани Рандаль (2:3)
Джоко Упарин•Зедатка Аким • 88'Сейду Алиду • 90'Ожье Флоран • 34'Н'Симба Виталь 83' (Биллонг Жан-Клод ( 83') •Абдул-Самед Салис 30' • 72'Маньен Йоанн • 43'Хауи Саиф-Эдин 76' (Бертомье Жезон ( 76') •Доссу Жодель 83' (Киэ Грежон ( 83') •Байо Мохамед•Аллевина Джим
Лафон Альбан•Кастеллетто Жан-Шарль•Жиротто Андрей • 35'Аппиа Деннис•Фабио да Сильва 85' (Де Са Роли Перейра ( 85') •Сиприен Вилан•Чиривелья Педро•Мерлин Квентин•Блас Людовик•Коло-Муани Рандаль 70' (Жеббель Виллем ( 70') •Кулибали Калифа 85' (Коршья Себастьен ( 85')
03 апреля. Стадион "Габриэль Монтпье".