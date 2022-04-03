Пять голов, два удаления: «Клермон» уступил «Нанту»

Завершился матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором «Клермон» на своём поле уступил «Нанту» со счётом 2:3.

Голы за гостевую команду на свой счёт записали Людовик Блас, Педро Чиривелья и Рандаль Коло-Муани. Хозяева поля забили на один меньше – отличились Саиф-Эдин Хауи и Салис Абдул-Самед.

На 72-й минуте поля у хозяев был удалён Салис Абдул-Самед, а на 74-й минуте за вторую жёлтую отдыхать ушёл Гастьен Паскаль, ухитрившийся за одну минуту получить два «горчичника» за неспортивное поведение.