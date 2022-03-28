Ван дер Ваарт: Вейналдум ошибся в переходе в «ПСЖ»

Экс-футболист сборной Нидерландов Рафаэль Ван Дер Ваарт заявил журналистам, что считает решение Вейналдума перейти в «ПСЖ» неверным.

«Со стороны Вейналдума переход в «ПСЖ» был неверным… правильный выбор очень важен», — сказал ван дер Ваарт в интервью голландскому изданию NOS.

Джорджиньо Вейналдум перешел в парижский клуб в прошлое летнее трансферное окно. В этом сезоне футболист провел в Лиге 1 24 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 22 миллионов евро. Ранее сообщалось, что парижский клуб намерен расстаться с полузащитником в конце сезона.