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Чемпионат Франции. 1 лига

Салиба хочет остаться в «Марселе» на постоянной основе

24 Марта 2022 • 00:28 Комментировать
Сент-Этьен
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Марсель
3.65 3.45 2.05
02.04 22:00

Защитник лондонского «Арсенала» Уильям Салиба, выступающий за «Марсель» на правах аренды, готов остаться во французском клубе.

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона, однако новичок сборной Франции заинтересован в продолжении карьеры в «Марселе».

«Мне здесь хорошо, я никогда этого не скрывал. Но пока я знаю, что будет в будущем. Думаю, в мае-июне «Арсенал» и «Марсель» проведут переговоры – тогда и станет понятно. Лично я убеждён, что остаться здесь было бы неплохо. Я хорошо знаю город, товарищей по команде, тренера. Однако не всё в этой ситуации зависит от меня», – сказал 20-летний футболист в интервью RMC Sport.

Контракт Уильяма Салиба с «Арсеналом» действует до 2024 года. Летом 2019 года лондонский клуб купил француза у «Сент-Этьена» за 30 млн евро, но закрепиться в составе «канониров» центральный защитник не смог.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Арсенал Лондон Сборная Франции Вильям Салиба
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СЕНТ-ЭТЬЕН МАРСЕЛЬ
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