СМИ опубликовали данные, согласно которым, «Марсель» потерпел в текущем сезоне убытки в 70 млн евро

Стало известно, что французский «Марсель» продолжает терпеть убытки.

В сезоне 2020/2021 годов финансовые убытки «Марселя» составили 70 млн евро. Это при участии клуба в ЛЧ. А в этом сезоне без ЛЧ, хотя Пабло Лонгория (президент «Марселя») и сократил расходы, в том числе по зарплатам, предварительные расчёты указывают на примерно такие же убытки за сезон - 70 млн евро.

Всего Фрэнк МакКорт, который является исполнительным директором, с учётом всего этого, похоронил на полях Франции ради «Марселя» невероятные 450 млн евро - почти половину его состояния.

В чемпионате Франции «Марсель» борется за второе место в турнирной таблице. После 29 туров у «ОМ» в активе 53 очка. У «Ренна», идущим третьим 52 очка, у «Ниццы» (4) – 50. Лидер чемпионата «ПСЖ» остается недосягаемым, набрав 65 очков.

Помимо борьбы в Лиге 1 «Марсель» выступает в плей-офф Лиги Европы. 7 апреля команда сыграет в 1/4 финала первый матч против ПАОКа.