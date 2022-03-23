Полузащитник «Ливерпуля» Эллиотт: Неймар - один из лучших игроков в истории

Молодой полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт в разговоре с журналистами очень лестно высказался по поводу бразильского форварда «ПСЖ» Неймара.

Харви заявил, что считает бразильского футболиста одним из лучших игроков в истории. Эллиотт отметил, что недавно смотрел документальный фильм про Неймара и пытался понять, через что бразилец прошёл на пути к успеху. Харви добавил, что бразилец вдохновляет его.

Напомним, что в этом сезоне Харви Эллиотт провёл в английском чемпионате в составе «Ливерпуля» пять матчей.