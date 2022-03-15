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Чемпионат Франции. 1 лига

На форварда «Лилля» претендуют 10 топ-клубов

15 Марта 2022 • 23:44 Комментировать
Нант
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Лилль
2.90 2.90 2.75
19.03 23:00

За Джонатаном Дэвидом из французского «Лилля» выстроилась очередь из десяти грандов европейского футбола.

Как уже сообщалось, канадец намерен покинуть «Лилль» летом ради возможности выступать за клуб, участвующий в Лиге чемпионов. Интерес к игроку приписывался лондонскому «Арсеналу», «Ливерпулю», миланскому «Интеру», мадридскому «Реалу» и «Барселоне».

Согласно информации Фабрицио Романо, 22-летний нападающий неизбежно сменит клуб летом, а интерес к нему на сегодняшний момент проявляют десять европейских грандов.

Джонатан Дэвид оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро. На его счету 17 забитых мячей в 37 поединках нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Джонатан Дэвид
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НАНТ ЛИЛЛЬ
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