На форварда «Лилля» претендуют 10 топ-клубов

За Джонатаном Дэвидом из французского «Лилля» выстроилась очередь из десяти грандов европейского футбола.

Как уже сообщалось, канадец намерен покинуть «Лилль» летом ради возможности выступать за клуб, участвующий в Лиге чемпионов. Интерес к игроку приписывался лондонскому «Арсеналу», «Ливерпулю», миланскому «Интеру», мадридскому «Реалу» и «Барселоне».

Согласно информации Фабрицио Романо, 22-летний нападающий неизбежно сменит клуб летом, а интерес к нему на сегодняшний момент проявляют десять европейских грандов.

Джонатан Дэвид оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро. На его счету 17 забитых мячей в 37 поединках нынешнего сезона.