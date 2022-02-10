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Сарабия: «В «ПСЖ» много звёзд, а в «Спортинге» могу чувствовать себя в кругу семьи»

10 Февраля 2022 • 18:22 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
13.02 22:00

Полузащитник Пабло Сарабия поделился интересными мыслями касательно своего перехода из «ПСЖ» в лиссабонский «Спортинг». Он отметил, что ему не очень нравилась атмосфера внутри парижского коллектива, а также методы работы главного тренера Маурисио Почеттино.

«В «ПСЖ» много звёзд, а в «Спортинге» могу чувствовать себя как в кругу семьи. В сильных командах скорее чувствуешь конкуренцию, хотя у нас было хорошее взаимопонимание на поле. Здесь, в Португалии, никто не выделяется на фоне остальных, мы являемся единым целым и тренер всегда на первое место ставит команду. Мне нравится такой менталитет», - прокомментировал Сарабия в разговоре с пресс-службой клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Спортинг Лиссабон Пабло Сарабия
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