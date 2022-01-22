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Мбаппе возобновил тренировки в общей группе «ПСЖ»

22 Января 2022 • 15:24 Комментировать

Звездный форвард Килиан Мбаппе близок к возвращению в строй. Как сообщает Lequipe, 23-летний футболист возобновил занятия в общей группе «ПСЖ».

Мбаппе пропустил несколько тренировок команды из-за дискомфорта в приводящей мышце левой ноги. Вчера, 21 января, Килиан прошел медобследование, которое не выявило у него проблем. В связи с этим врачи дали добро на возвращение игрока к тренировочному процессу.

«ПСЖ» продолжает предпринимать попытки сохранить нападающего, несмотря на его желание перебраться в мадридский «Реал». Действующий трудовой договор форварда с французским клубом истекает летом этого года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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