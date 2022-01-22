Мбаппе возобновил тренировки в общей группе «ПСЖ»

Звездный форвард Килиан Мбаппе близок к возвращению в строй. Как сообщает Lequipe, 23-летний футболист возобновил занятия в общей группе «ПСЖ».

Мбаппе пропустил несколько тренировок команды из-за дискомфорта в приводящей мышце левой ноги. Вчера, 21 января, Килиан прошел медобследование, которое не выявило у него проблем. В связи с этим врачи дали добро на возвращение игрока к тренировочному процессу.

«ПСЖ» продолжает предпринимать попытки сохранить нападающего, несмотря на его желание перебраться в мадридский «Реал». Действующий трудовой договор форварда с французским клубом истекает летом этого года.