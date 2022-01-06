«ПСЖ» нацелился на лидера «Лиона»

Боссы «ПСЖ» намерены подписать одного из лучших футболистов «Лиона».

По сообщениям Lequipe, парижский топ-клуб обратил свое внимание на атакующего полузащитника «ткачей» Лукаса Пакета. В подписании бразильца лично заинтересован спортивный директор столичного гранда Леонардо, который пристально следит за выступлениями соотечественника.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость Пакета составляет 35 миллионов евро. Его соглашение с «Лионом» рассчитано до середины 2024 года.

В этом сезоне Лиги 1 Лукас забил шесть мячей и отдал три голевые передачи в 17 матчах.