Всё идёт к тому, что «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин, попрощается с Нико Ковачем. В четверг RMC Sport сообщил, что хорватского тренера уже уведомили о намерении отправить его в отставку. Очевидно, шестое текущее место в турнирной таблице Лиги 1 после первого круга не устраивает руководителей монегасков.

Между тем, журналист Санти Ауна поделился инсайдом о кандидатах, рассматриваемых «Монако». По данным источника, кандидатом номер один является Филипп Клеман, который работает с бельгийским «Брюгге». Также называются Джесси Марш (недавно был уволен из «РБ Лейпцига») и Паулу Фонсека (находится без работы после ухода из «Ромы» по завершению прошлого сезона).