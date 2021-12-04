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Чемпионат Франции. 1 лига

Ди Мария: «Месси должен был получить все «Золотые мячи», эта награда создана для лучшего в мире»

04 Декабря 2021 • 14:22 Комментировать (6)

Вингер французского «ПСЖ» Анхель ди Мария поделился мнением о своем одноклубнике Лионеле Месси, получившем на этой неделе очередной «Золотой мяч».

«У Лео в коллекции уже семь «Золотых мячей». Этот парень просто сумасшедший. Я считаю, что все остальные «Золотые мячи», которые достались другим игрокам в период карьеры Месси, должны быть отданы Лионелю. Эта награда создана для лучшего в мире, то есть для Месси», - приводит слова Анхеля газета Marca.

Лионель стал одноклубником ди Марии прошлым летом. Он переехал в Париж на правах свободного агента и заключил с клубом двухлетний трудовой договор.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Анхель Ди Мария
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
04 Декабря 2021 в 15:33
Да уж... Хе...
SpaM
04 Декабря 2021 в 15:33
Ну так и вручайте ему свою награду. Награда "Месси 2021" вручена Лионелю Месси.
А золотой мяч пусть вручается самому достойному.
Crocodile
04 Декабря 2021 в 15:27
а ентот сайт был создан для Мокцима ибн-пид'Марченко и всех евонных матрешечных клонов.
Snk6565
04 Декабря 2021 в 15:14
ДиМа, шо ты мелешь?...или боишься, что карлик засунет тебя на банку‽??
Andi
04 Декабря 2021 в 14:41
Еще один любитель Месси.
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