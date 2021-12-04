Ди Мария: «Месси должен был получить все «Золотые мячи», эта награда создана для лучшего в мире»

Вингер французского «ПСЖ» Анхель ди Мария поделился мнением о своем одноклубнике Лионеле Месси, получившем на этой неделе очередной «Золотой мяч».

«У Лео в коллекции уже семь «Золотых мячей». Этот парень просто сумасшедший. Я считаю, что все остальные «Золотые мячи», которые достались другим игрокам в период карьеры Месси, должны быть отданы Лионелю. Эта награда создана для лучшего в мире, то есть для Месси», - приводит слова Анхеля газета Marca.

Лионель стал одноклубником ди Марии прошлым летом. Он переехал в Париж на правах свободного агента и заключил с клубом двухлетний трудовой договор.

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