Матч «Лион» - «Марсель» будет перенесён

Спустя более часа ожиданий представители руководства французского чемпионата приняли решение по матчу «Лион» - «Марсель», который был приостановлен из-за беспорядков, устроенных на стадионе болельщиками – фанаты забросали поле бутылками, а в одном из эпизодов попали в голову полузащитнику Димитри Пайе. После этого арбитры увели футболистов в подтрибунное помещение.

Отмечается, что все это время решался вопрос возобновления игры. Также благодаря кадрам с видеокамер удалось найти правонарушителя, которого в последствии увезла полиция.

Диктор на арене огласил, что поединок будет доигран в другой день. Причина этому - нежелание гостевой стороны выходить на поле непосредственно после случившегося.