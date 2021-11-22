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Чемпионат Франции. 1 лига

Матч «Лион» - «Марсель» будет перенесён

22 Ноября 2021 • 00:21 Комментировать

Спустя более часа ожиданий представители руководства французского чемпионата приняли решение по матчу «Лион» - «Марсель», который был приостановлен из-за беспорядков, устроенных на стадионе болельщиками – фанаты забросали поле бутылками, а в одном из эпизодов попали в голову полузащитнику Димитри Пайе. После этого арбитры увели футболистов в подтрибунное помещение.

Отмечается, что все это время решался вопрос возобновления игры. Также благодаря кадрам с видеокамер удалось найти правонарушителя, которого в последствии увезла полиция.

Диктор на арене огласил, что поединок будет доигран в другой день. Причина этому - нежелание гостевой стороны выходить на поле непосредственно после случившегося. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Марсель
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