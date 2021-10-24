«Ницца» выдала неверятный камбэк в матче с «Лионом»

В 11-м туре чемпионата Франции «Ницца» с «Лионом» бились за выход на второе место. «Ткачи» выиграли первый тайм с перевесом в два гола, но провалили концовку, пропустив три мяча подряд и вместо победы с комфортным перевесом получили 2:3.

«Ницца» с 19 очками вышла на вторую строчку, у «Лиона» на три балла меньше.