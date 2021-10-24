«Ницца» выдала неверятный камбэк в матче с «Лионом»

В 11-м туре чемпионата Франции «Ницца» с «Лионом» бились за выход на второе место. «Ткачи» выиграли первый тайм с перевесом в два гола, но провалили концовку, пропустив три мяча подряд и вместо победы с комфортным перевесом получили 2:3.
«Ницца» с 19 очками вышла на вторую строчку, у «Лиона» на три балла меньше.
Протокол игры
|35' Экамби Карл Токо (0:1)
|68' Ауа Уссем (0:2)
|(1:2) Аталь Юсеф 80'
|(2:2) Делор Анди 89'
|(3:2) Гессан Эванн 90'
Бенитес Вальтер • Данилюк Флавиус 67' ( Да Кунья Лукас ( 67') • Тодибо Жан-Клер • Данте Бонфим • Бар Мельвен • Будауи Хишем 67' ( Аталь Юсеф ( 67') • Лемина Марио 67' ( Росарио Пабло ( 67') • Тюрам Кефрен • Гуйри Амин 77' ( Клод-Морис Алексис ( 77') • Делор Анди • Дольберг Каспер 83' ( Гессан Эванн ( 83' ) 90'
Запасные: Булка Марцин • Лотомба Жордан • Шнайдерлин Морган • Камара Ассан
Лопеш Антони • Дюбуа Лео • Боатенг Жером • Денайер Джейсон • Эмерсон Палмиери • Какере Максанс • Гимараэс Бруно • Кадевере Тино • 85'Ауа Уссем 90' ( Диоманде Синали ( 90') • Экамби Карл Токо 88' ( Мендес Тьяго ( 88') • Пакета Лукас
Запасные: Кейта Хабиб • Шакири Джердан • Шерки Райан • Да Сильва Дамьен • Поллерсбек Юлиан • Милагрес Энрике • Гюсто Мало
24 октября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).