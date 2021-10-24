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Чемпионат Франции. 1 лига

«Ницца» выдала неверятный камбэк в матче с «Лионом»

24 Октября 2021 • 16:11 Комментировать
Ницца
3:2
Лион
окончен

В 11-м туре чемпионата Франции «Ницца» с «Лионом» бились за выход на второе место. «Ткачи» выиграли первый тайм с перевесом в два гола, но провалили концовку, пропустив три мяча подряд и вместо победы с комфортным перевесом получили 2:3.

«Ницца» с 19 очками вышла на вторую строчку, у «Лиона» на три балла меньше.

Протокол игры  
Ницца 3:2 Лион
    35' Экамби Карл Токо (0:1)
    68' Ауа Уссем (0:2)
(1:2) Аталь Юсеф 80'    
(2:2) Делор Анди 89'    
(3:2) Гессан Эванн 90'    
Бенитес Вальтер Данилюк Флавиус   67' (Да Кунья Лукас (   67') Тодибо Жан-Клер Данте Бонфим Бар Мельвен Будауи Хишем   67' (Аталь Юсеф (   67') Лемина Марио   67' (Росарио Пабло (   67') Тюрам Кефрен Гуйри Амин   77' (Клод-Морис Алексис (   77') Делор Анди Дольберг Каспер   83' (Гессан Эванн (   83'   90')
Запасные: Булка Марцин Лотомба Жордан Шнайдерлин Морган Камара Ассан
Лопеш Антони Дюбуа Лео Боатенг Жером Денайер Джейсон Эмерсон Палмиери Какере Максанс Гимараэс Бруно Кадевере Тино   85' Ауа Уссем   90' (Диоманде Синали (   90') Экамби Карл Токо   88' (Мендес Тьяго (   88') Пакета Лукас
Запасные: Кейта Хабиб Шакири Джердан Шерки Райан Да Сильва Дамьен Поллерсбек Юлиан Милагрес Энрике Гюсто Мало
24 октября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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окончен Ницца 3:2 Лион 2.7 3.8 2.45
Идет 58 минута Ланс 2:1 Метц 1.68 4 5.2
Идет 57 минута Лорьян 0:1 Бордо 2.08 3.6 3.55
Идет 58 минута Ренн 0:0 Страсбург 1.98 3.55 3.9
Идет 57 минута Реймс 1:1 Труа 2.14 3.45 3.55
24.10  18:00 Монако ... Монпелье 1.5 4.7 6.2
24.10  21:45 Марсель ... ПСЖ 4.5 4.1 1.75
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