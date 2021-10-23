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Чемпионат Франции. 1 лига

Папа Римский поблагодарил Месси за футболку с автографом

23 Октября 2021 • 09:30 Комментировать

Папа Римский Франциск обратился к аргентинскому форварду «ПСЖ» Лионелю Месси. Он поблагодарил игрока за подаренную футболку с автографом.

«Любимый брат, спасибо тебе большое за футболку, которую ты передал мне. Благодарю за преданность к делу и твою простоту», - приводит слова Папы Римского Telam.

Напомним, что 34-летний звездный нападающий на протяжении всей карьеры выступал за каталонскую «Барселону», однако прошлым летом был вынужден сменить команду из-за финансовых трудностей «сине-гранатовых». Месси перебрался в «ПСЖ», подписав с французским грандом контракт по схеме «2+1».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Папа Римский Франциск
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