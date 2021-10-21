Ванда Нара простила Икарди за измену

Ванда Нара, агент и супруга форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, помирилась со своим мужем.

До этого девушка публично обвинила футболиста в измене. Вскоре Икарди опубликовал фотографию со своей супругой.

Ванда подтвердила воссоединение, сделав пост в соцсетях. Она подписала коллаж из фотографий с супругом фразой: «Я забочусь о своей семье».

Несколькими днями ранее Нара уличила Икарди в измене. Ей в этом помог частный детектив, который взломал телефон игрока.

Стоит напомнить, что Ванда ушла к Мауро от другого аргентинского футболиста Макси Лопеса.

Икарди надеется, что Ванда Нара простит ему измену