Икарди надеется, что Ванда Нара простит ему измену

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди пытается помириться со своей супругой Вандой Нарой. В своем инстаграм-аккаунте он опубликовал проницательный пост, посвященный жене.

«Спасибо, моя любовь, за то, что веришь в нашу семью. Ты двигатель нашей жизни. Я люблю тебя. Очень неприятно причинять боль близким людям. Вы можете исцелиться только тогда, когда получите прощение», - говорится в публикации аргентинского футболиста.

Несколькими днями ранее Нара уличила Икарди в измене. Ей в этом помог частный детектив, который взломал телефон игрока.

Стоит напомнить, что Ванда ушла к Мауро от другого аргентинского футболиста Макси Лопеса.